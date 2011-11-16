-AFAD'dan boş konutlar için çalışma ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'daki depremden etkilenen vatandaşların boş konutlara yerleştirilmesi için 81 il valiliğinde bürolar oluşturulduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, depremzedelerin başta barınma olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerde bulunan kamuya ait tesislere nakledilmesine başlandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Diğer taraftan ülkemiz genelinde birçok vatandaşımız, kendilerine ait boş konutların depremzedelerin kullanımına sunulması yönünde Başkanlığımıza ve Van Valiliğine başvurmaktadır. Bu çerçevede, depremzedelerin kamu tesislerine yerleştirilmesi ve vatandaşlarımızdan gelen başvuruların değerlendirilmesi için ülkemiz genelinde 81 İl Valiliğinde Vali Yardımcıları başkanlığında bürolar oluşturulmuştur. Kendilerine ait boş konutları, depremzedelerin kullanımına açmak isteyen vatandaşlarımızın, konutunun bulunduğu ilde Valilikler bünyesinde açılan büroya başvurması gerekmektedir.''