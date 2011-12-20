-AFAD'dan 30 gün hatırlatması ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), kesin hasar tespit çalışmaları sonucu afetzedelerin isim listelerinin askıya çıkarıldığı hatırlatılarak, itirazların 30 gün içinde yapılması gerektiği belirtildi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Van ili merkez ilçe köylerine ait afetzede isim listelerinin 7 Aralık 2011, Erciş ilçe genelinde afetzede isim listelerinin ise 9 Aralık 2011 tarihinde mahalle ve köy muhtarlarına teslim edilerek, askıya çıkarıldığı anımsatıldı. 7269 sayılı ''Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun''a göre, askıya çıkış tarihinden itibaren itiraz süresinin 30 gün olduğu vurgulanan açıklamada, itirazların muhtarlıklara veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada, 30 gün içinde verilen itiraz dilekçeleri sonrasında ''İtirazlar Hasar Tespit'' çalışmaları başlatılacağına işaret edilerek, askıya çıkarılan afetzede isim listelerine ''http://www.van.gov.tr'' adresinden de ulaşılabileceği hatırlatıldı.