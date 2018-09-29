AFAD ve Meteoroloji'den uyarı; pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yunanistan'da başlayan fırtınanın Ege kıyılarına gelmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarılarda riskli olan bölgeler ve yaşanabilecek tehlikeler de var. Meteoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından da fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu. Tropik fırtına nedeniyle Kuşadası Liman Başkanlığı, 29-30 Eylül'de teknelerin denize açılmasını yasakladı.

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

'Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

Meteoroloji yaşanabilecek tehlikeleri sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.