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AFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da tek katlı müstakil bir evin bahçesindeki 15 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı

20 Haziran 2018 02:35

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da tek katlı müstakil bir evin bahçesindeki 15 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak’ta Musa Sağır’a ait müstakil bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi duyan ev sakinleri, durumu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bildirdi. Eve gelen ekipler 15 metre derinliğinde bulunan boş su kuyusuna indi. Halatla kuyuya inen AFAD görevlisi, zemininde bulunan su birikintileri arasındaki yavru kediyi kurtardı. Sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen yavru kedi ev sahibine teslim edildi.

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