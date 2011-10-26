-AFAD son rakamı açıkladı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 471'e, yaralıların ise bin 650'ye ulaştığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Van'daki depremin ardından Başkanlık tarafından acil ihtiyaçların karşılanması için Van Valiliği emrine ilk etapta 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, düzenlenen kampanyaya yapılan yardımların ise 5 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Bölgeye, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ve ekipmanları, THY'ye ait 25, askeriyeye ait 26, özel sektöre ait 8 uçağın sevk edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkıyat devam etmektedir. Karayoluyla ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 816 arama-kurtarma, 886 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 593 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 145 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 33 jeneratör, 75 projektör, 95 seyyar tuvalet, 18 bin 722 çadır, 10 toplu barınma çadırı, 60 prefabrik ev, 84 bin 945 battaniye, bin 130 yorgan, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, bin 545 uyku tulumu, 1 mobil fırın gönderilmiştir. 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderilmiştir. Başkanlığımızca havayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmiş olup, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir.'' Karayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için Van Valiliğince, ''Lojistik Kabul Merkezi'' kurulduğu belirtilen açıklamada, ilgili bakanlıkların, arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezlerinin ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiğine işaret edildi. Psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için Van Valiliği emrine uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildiği belirtildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca gönderilen 20 kişilik teknik heyetin, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başladığı, çalışmaların kısa sürede bitirileceği ifade edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 471'e, yaralıların ise bin 650'ye ulaştığı, arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiği bildirildi.