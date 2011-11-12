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Yaşam

AFAD: Ölü sayısı 32 ANKARA (A.A)

12 Kasım 2011 13:00

-AFAD: Ölü sayısı 32  ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 8.30 itibariyle Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 604, 9 Kasım'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğüne 2 milyon 160 bin, Milli Eğitim Bakanlığına da 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, böylece Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen acil yardım ödeneğinin toplam 17 milyon 160 bin TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında, Suudi Arabistan Krallığı'ndan gönderilen 50 milyon dolar dahil olmak üzere toplam 132 milyon TL nakdi yardım toplandığı belirtildi.  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yaptığı ifade edilen açıklamada, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlara psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çadırı gönderildiği belirtildi. Van Valiliği emrine, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, ilgili bakanlıkların afet ve acil durum merkezlerinin, ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğine işaret edildi.

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