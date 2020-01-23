AFAD: Manisa'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 212 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22.22'deki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da 212 artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yapıldı.

TIKLAYIN | Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!