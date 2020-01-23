T24 LogoT24 Logo
Gündem

AFAD: Manisa'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 212 artçı deprem meydana geldi

23 Ocak 2020 09:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 22.22'deki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da 212 artçı depremin meydana geldiğini duyurdu. 

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yapıldı. 

TIKLAYIN | Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

 

 

ETİKETLER

AFADManisadepremartçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24