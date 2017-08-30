AFAD köpeği, bandodan korkup kaçtı

Kayseri'deki 30 Ağustos kutlamalarında arama kurtarma köpeği Leon, bando çalmaya başlayınca ürkerek alandan kaçtı.

Kayseri’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. Kutlamaların yapıldığı alana getirilen AFAD’a ait ‘Leon’ adlı arama kurtarma köpeği bandodan ürktü. Köpek, protokol çadırının önüne gelince kendisini tutan görevlinin elinden kurtularak kaçtı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlanan kutlamalara Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, kamu kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda Kayserili katıldı. Tören geçişinde AFAD’a ait ‘Leon’ isimli arama kurtarma köpeği bandodan ürkünce protokol çadırının önüne gelince görevlinin elinden kurtularak kaçtı.

Geri gelmedi

Yakalanan köpek yeniden tören alanında geçirilmek istendi. Korkan köpek tören alanından geçmeyince kenara alınarak protokol tribününün arkasına götürüldü. Tören geçişi sonrası program sona erdi.