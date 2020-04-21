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Koronavirüs

AFAD: Karantinadaki vatandaşlardan 30 bin 808’i tahliye edildi

21 Nisan 2020 22:10

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde yurtlarda karantinaya alınan kişilerden 30 bin 808'inin tahliye edildiğini açıkladı.

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