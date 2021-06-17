AFAD: İklim değişikliği depremi tetikliyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, deprem gibi jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde bilimsel bulgular olduğunu söyleyen Taşdelen, şöyle devam etti:

“Yani iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi, kütlelerin yer değiştirmesi nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yer altını etkilediği yönünde iddialar var. Biz de bu iddialara yakın birtakım bulgular elde ettik. Çünkü deprem ölçümlemesini AFAD olarak gerçekleştiriyoruz. Depremlerle hidrolojik yani iklim değişikliği olaylarının ilişkisi olduğu üzerinden bir şey söylemeye çalıştım. Son 30, 20 yıl ve 10 yıl ortalamalarındaki deprem artışlarının vurgusu iklim değişikliği nedeniyleydi.”