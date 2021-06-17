AFAD: İklim değişikliği depremi tetikliyor

AFAD, iklim değişikliğinin depremleri tetiklediğine ilişkin bir açıklamada bulundu. TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda konuşan AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, iklim değişikliği nedeniyle meteorojik, hidrolik, klimatolojik afetlere maruz kalındığını belirterek, “Hatta böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin söz konusu olabilir” dedi.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, deprem gibi jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde bilimsel bulgular olduğunu söyleyen Taşdelen, şöyle devam etti:
“Yani iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi, kütlelerin yer değiştirmesi nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yer altını etkilediği yönünde iddialar var. Biz de bu iddialara yakın birtakım bulgular elde ettik. Çünkü deprem ölçümlemesini AFAD olarak gerçekleştiriyoruz. Depremlerle hidrolojik yani iklim değişikliği olaylarının ilişkisi olduğu üzerinden bir şey söylemeye çalıştım. Son 30, 20 yıl ve 10 yıl ortalamalarındaki deprem artışlarının vurgusu iklim değişikliği nedeniyleydi.”
2001-2015 arasında dünyada 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin sayısının 10 kat artmasının iklim değişikliği ile ilişkili olduğuna yönelik bilimsel makalelere atıf yapan Taşdelen, “İklim değişikliği meteorolojik olayları zaten etkiliyor, ama bırakın meteorolojik olayları, jeofizik olayları bile etkiler halde olduğunu bilmemiz lazım” dedi.
Taşdelen, iklim değişikliğinin yol açacağı afet risklerinin ölçülmesine yönelik İPA projesi geliştirildiğini açıklayarak, “Paydaşlarımız AFAD il müdürlükleri, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, valilikler, uluslararası kuruluşlar, belediyeler ve AB Delegasyonu. Amacımız iklim değişikliğine karşı insan ve teknik kapasitenin artırılması. Projemiz 2022’nin sonuna doğru bitmiş olacak” bilgisini verdi.