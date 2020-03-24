AFAD, Fatih Terim'e 'virüs' diyen kişiyi gönüllülükten çıkardı

AFAD, Fatih Terim hakkında, “Virüsün birede Fatih terim Türk futbolunu bitiren adam. Ölürse hem Galatasary hem Türk futbolu virüsten kurtulacak…” ifadelerini kullanan Hasan Ali Gülşen isimli kişinin, kurumun "gönüllülük" ilkelerine aykırı davranışta bulunduğu için sistemden çıkarıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan 'virüs' diyen ve ölmesi halinde Türk futbolunun kurtulacağını söyleyen kişinin, AFAD Gönüllülük Sistemi'nden çıkarıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, AFAD'ın bugüne kadar yürüttüğü tüm çalışmaları "insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada" anlayışıyla sürdürdüğü belirtildi.

AFAD'ın dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuğu ifade edilen açıklamada, kurumun etik ilkelerinde, her koşulda insan yaşamının öneminin ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yerildi:

Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz. Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak 'gönüllülük' ilkelerine aykırı hareket eden Hasan Ali Gülşen isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarılmıştır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurmuştu. Fatih Terim'in durumuna ilişkin olarak tedavi gördüğü hastaneden, "Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikâyeti bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

Hasan Ali Gülşen'in Twitter'dan Fatih terim hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde: