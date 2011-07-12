-AFAD: DÖNÜŞLER SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerinin sürdüğünü ve bugün itibariyle Türkiye'deki Suriyeli sayısının 8 bin 561 olduğunu bildirdi. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının acil ihtiyaçları için Hatay Valiliği emrine toplam 5 milyon 750 bin acil yardım ödeneği gönderildiği anımsatıldı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 15 bin 490 olduğu ve bunlardan 6 bin 929'unun ülkelerine geri döndüğü ifade edilen açıklamada, bugün itibariyle Türkiye'deki Suriyeli sayısının 8 bin 561'e gerilediği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''11–12 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 67 kişi kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 49 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ülkemize kabul edilmişti. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2, Reyhanlı ilçesinde 1, Merkez ilçeye bağlı Apaydın köyünde 1 ve Karbeyaz Kuyubaşı'nda 1 olmak üzere toplam 7 çadırkent kurulmuştur. 35'i refakatçi 68'i hasta olmak üzere toplam 103 kişi hastanede, 8 kişi kadın sığınma evinde, 3 kişi Serinyol Huzurevi'nde bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''