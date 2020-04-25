AFAD’dan yurtta karantinada kalanlara uyarı: Umreciler gibi oda oda gezmeyin

Yurt dışından tahliye edilerek salı günü Türkiye’ye getirilen ve karantina altına alınan yurttaşlar, umrecilerin karantina döneminde yaptıkları örnek gösterilerek uyarıldı. AFAD’ın uyarılarında, “Umreciler odalarda çay içip sohbet etti ve hastalığı yaydı” denildi

Hüseyin Şimşek'in haberine göre Koronavirüs salgınının ardından sınırların kapatılmasıyla yurt dışında kalan vatandaşların Türkiye’ye tahliyeleri sürüyor. Son olarak salı günü Türkiye’ye getirilen ve Düzce’deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na götürülen yaklaşık 80 kişiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çeşitli uyarılar yapıldı. Yazılı olarak iletilen uyarıda karantinadakilerin, ‘umreden gelenler gibi oda oda gezmemeleri’ istendi. BirGün'denKoronavirüs salgınının ardından sınırların kapatılmasıyla yurt dışında kalan vatandaşların Türkiye’ye tahliyeleri sürüyor. Son olarak salı günü Türkiye’ye getirilen ve Düzce’deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na götürülen yaklaşık 80 kişiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çeşitli uyarılar yapıldı. Yazılı olarak iletilen uyarıda karantinadakilerin, ‘umreden gelenler gibi oda oda gezmemeleri’ istendi.

14 günlük karantina sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerin içerdiği yazıda, “Salgın konusunda hassasiyetinize ihtiyacımız var. Umreden döndükten sonra sizler gibi Isparta KYK yurtlarında karantinaya alınanlar, odadan odaya geçip çay içerek sohbet etmiş, hiçbir izolasyon tedbirlerine uymamışlardır” denildi.

İzolasyona uyulmamasının sonuçlarının ağır olduğu bildirilen yazıda, “Maalesef ildeki 268 vakadan 244’ü bu yurtlarda ortaya çıkmıştır. Kısacası işin ciddiyetine inanmayıp odalar arasında dolaşanların tamamı virüsü kapmış ve karantina süreçlerini kendi kendilerine uzatmışlardır. Bu yüzden odalarınızdan çıkmayın, koridorlarda dolaşmayın. Kurallara uymayanlara kanun gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Karantinada kalanların temel ihtiyaçlarının ne şekilde karşılanacağı da aynı yazıda açıklandı. Buna göre, üç öğün yemek servisinin yapıldığı yurtta yemek ve su dışındaki tüm ihtiyaçların kantinden temin edileceği bildirildi.