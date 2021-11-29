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Yaşam

AFAD'dan İstanbullulara uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

29 Kasım 2021 19:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkisi süren ve meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan lodos hakkında, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" uyarısında bulundu.

AFAD, İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz."

AFADİstanbullodosfırtına
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