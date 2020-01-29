AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: İncelenen 16 bin 326 binadan 381’i yıkıldı; 1279 artçı meydana geldi

24 Ocak günü saat 20.55’de Elazığ‘da meydana gelen 6.8'lik depremin beşinci gününde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.539’u taburcu edilmiş olup; 11’i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.279’dir.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26.397 çadır ulaştırılırken; Elazığ ilinde 65.330 öğün, Malatya ilinde ise 40.900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Yardım Kampanyası İçin Kenetlendi

Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 41.086.807TL, SMS sisteminde 27.579.210TL olmak üzere toplam 68.666.017TL yardım toplanmıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.148 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almaktadır.

Psikososyal Destek Çalışmaları

28.01.2020 tarihi itibariyle Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 286 personelimizle 53 ekip oluşturularak 777 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir.

320 Tır İhtiyaç Malzemesi Deprem Bölgesine Ulaştırıldı

320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26.397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27.430 yatak, 66.751 battaniye, 4.312 ısıtıcı ve 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir.

16.326 Binanın Hasar Tespit Çalışması Tamamlandı

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 16.326 binadan 381’ini yıkıldığı, 3.442 ’sinin ağır hasar aldığı, 296’sının orta ve 5.979’unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır.

Hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul Atatürk Havalimanından 67 kişilik Çevre ve Şehircilik ekibi Elazığ’a hareket etmiştir.

Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir.