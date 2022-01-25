AFAD’dan buzlanma ve don uyarısı: İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını hatırlatarak, akşam saatlerinde kar yağışı beklenen bölgelere don ve buzlanma uyarısında bulundu.

AFAD’fan yapılan uyarılar şöyle:

“Yarın (Çarşamba) ilk saatlerden itibaren, yurdumuzun doğu kesimlerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, çığ riski, tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Bugün akşam saatlerinden itibaren, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Bugün öğle saatlerinden itibaren, Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.”