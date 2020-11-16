AFAD'dan belediye başkanları için gönderilen "depremden sonra konuşmayın" yazısı hakkında açıklama: İzmir'e özel yazılmadı

AFAD, sosyal medyada tartışma yaratan ve İzmir'de belediyelere ve muhtarlara gönderilen "depremden sonra konuşmama uyarısı"yla ilgili açıklama yaptı. Yazının, İzmir depreminde bir hafta önce yazıldığı belirtildi ve "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyada dolaşan ve AFAD tarafından İzmir'deki belediyeler ve muhtarlıklara yönelik yazıldığı ifade edilen 'deprem' yazısı tartışma yarattı.