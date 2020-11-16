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AFAD'dan belediye başkanları için gönderilen "depremden sonra konuşmayın" yazısı hakkında açıklama: İzmir'e özel yazılmadı

16 Kasım 2020 14:44

AFAD, sosyal medyada tartışma yaratan ve İzmir'de belediyelere ve muhtarlara gönderilen "depremden sonra konuşmama uyarısı"yla ilgili açıklama yaptı. Yazının, İzmir depreminde bir hafta önce yazıldığı belirtildi ve "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada dolaşan ve AFAD tarafından İzmir'deki belediyeler ve muhtarlıklara yönelik yazıldığı ifade edilen 'deprem' yazısı tartışma yarattı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazının İzmir'e özel yazılmadığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada 'Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' ile ilgili yazının İzmir depremiyle ilişkilendirilerek paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu yazının, 23 Ekim 2020'de İzmir'deki depremden 7 gün önce yazıldığı vurgulandı.

Yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek, "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

TIKLAYIN - İçişleri'ne bağlı AFAD'dan belediye başkanlarına "Depremden sonra konuşmayın" uyarısı

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