İçişleri'ne bağlı AFAD'dan belediye başkanlarına "Depremden sonra konuşmayın" uyarısı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Valiliği'ne bir yazı göndererek, belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlilerinin deprem sonrası açıklama yapmamasını istedi. AFAD aracılığıyla belediye başkanlarına gönderilen yazıda olası depremlerden sonra ilk açıklamaları sadece valiliğin yapması gerektiği belirtildi. Yazıyı paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru yada bürokratı zanneden zihniyet şimdiye kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım: İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz" açıklamasında bulundu.

İzmir'de belediye başkanlarına depremle ilgili açıklama yapılmaması konusunda bir uyarı yazısı gönderildi. AFAD'dan İzmir Valiliği'ne gönderilen yazıda belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlilerin deprem sonrası açıklama yapmaması istendi. Yazıda depremden sonra teyit edilmemiş bilgilerin açıklanmasının karmaşaya neden olduğu belirtilerek açıklamaları sadece valilerin yapması gerektiği belirtildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter hesabından söz konusu yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama! Hırsızlık yapılır görmezden gel! Salgın olur vatandaşa yardım yapma! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir’de deprem gerçeğini, İzmirliler için alınacak önlemleri ve yapılacak yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu.

Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru yada bürokratı zanneden zihniyet şimdiye kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım: İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz.

Bu genelge içi boş, devlet geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir.

Belediye başkanlarımız İzmir için çalışmaya, konuşmaya ve gerçekleri paylaşmaya devam edecekler. İlgililere duyurulur!"