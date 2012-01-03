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Yaşam

AFAD Başkanlığına Fuat Oktay atandı ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 18:13

-AFAD Başkanlığına Fuat Oktay atandı ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Fuat Oktay'ın atandığı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, son olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Oktay'ın AFAD Başkanlığına atandığı belirtildi. Açıklamada, Oktay'ın 1964 yılında Yozgat-Çekerek'te dünyaya geldiği, lisans eğitimini işletme alanında Türkiye'de, yüksek lisans ve doktorasını ABD'de tamamladığı, işletme mastırının yanı sıra imalat mühendisliği alanında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında doktora yaptığı belirtildi. Havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaşan Oktay'ın ABD ve Türkiye'deki üniversitelerde dersler verdiği, 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaştığı ifade edildi. 12 Haziran'daki genel seçimler için, 9 Mart 2011 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından istifa eden Mehmet Ersoy'dan boşalan başkanlık görevini vekaleten Ejder Kaya yürütüyordu.

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