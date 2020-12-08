Washington Büyükelçiliği'ne Murat Mercan atandı; Sabah yazarı Kerem Alkin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu büyükelçi yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Washington Büyükelçiliği görevine de Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Ayrıca Sabah ve Sabah Daily Gazetesi yazarı Prof. Kerem Alkin de Türkiye'nin OECD Daimi Temsilciliği'ne atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan büyükelçiler kararnamesi, Türk diplomasisinin son dönemde ciddi sorunlar yaşadığı başkentlere yeni diplomatik temsilcilerin atandığını ortaya koyuyor. Bu başkentlerin başında Washington geliyor.