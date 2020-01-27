AFAD Başkanı, depremzedenin Erdoğan için bekletildiği iddialarına yanıt verdi: Arama kurtarmacı bunu başına silah dayansa yapmaz

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da enkazdan kurtarılan bir yaralının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelene kadar bekletildiği, o geldiğinde Erdoğan'ın yanına taşındığı iddialarına yanıt verdi. Güllüoğlu, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar" ifadesini kullandı.

Elazığ'da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkazlardan arama kurtarma çalışmaları sürerken dün çıkarılan bir depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına götürülmek üzere bekletildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin bir Twitter kullanıcısının sorusuna yanıt veren Güllüoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Güllüoğlu, "Diğer enkaz alanındayken haber geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı" dedi.

Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti: "Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."