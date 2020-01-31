AFAD Başkanı: Depremzedelere en doğru yardım nakdi yardım

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Malatya ve Elazığ'da depremin ardından devam eden yardım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konteyner kent için çalışmalar yapıldığını belirten Güllüoğlu, bölgeye yapılacak en iyi yardımın nakit bağışı olacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; AFAD koordinasyonundaki bağış kampanyasında 81 milyon lira toplandığını kaydeden Güllüoğlu, deprem bölgesinde açıkta kalan kimse olmadığını, konteyner kent kurma çalışmaları kapsamında bölgeye konteynerlerin sevkinin başladığını söyledi.

Güllüoğlu ayrıca, deprem bölgesine yapılabilecek en doğru yardımın nakit para yardımı olduğunu belirtti.

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasının şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade eden Güllüoğlu, Acun Ilıcalı'nın deprem yardımı için yaptığı programda toplanan bağış taahhütlerinin de yerine getirilmeye başlandığını belirtti.

Beslenme hizmetlerinin devam ettiğini anlatan Güllüoğlu, iyileştirme ve psikososyal faaliyetlerin başladığını da söyledi.

Öte yandan, Güllüoğlu’nun açıklamasına göre, evi yıkılanlara kamu bütçesinden ödemeler başlayacak ve bazı ihtiyaçlar için de yardım kapsamında gelen kaynaklar da şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarılarak kullanılacak.