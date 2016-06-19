AFAD Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Başbakanlık Müsteşarlığı'na atandı. Kilis'e atılan roketlerle ilgili "Roket mermisi düşmelerine karşı bilinçlenin" broşürüyle tepki çeken AFAD Başkanı Fuat Oktay'ın atanması bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Oktay, AFAD'ın roket broşürüne ilişkin olarak, "Bireysel korunmaya ve önceden alınabilecek tedbirlere ilişkin. Kelimeler daha dikkatli kullanılmalıydı, resimler daha dikkatli seçilmeliydi" demişti.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda "Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Başbakanlık Müsteşarlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74'üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür" denildi.

Fuat Oktay kimdir?

1964 yılında Yozgat-Çekerek’de doğdu.

1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD’de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit’teki Wayne State Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği alanında yüksek lisans ve İşletme alanında MBA programlarını tamamladı.

Aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, Havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

ABD’de kaldığı süre boyunca, çeşitli şirketlerde Süreç Yönetimi Danışmanlığı ve Proje Liderliği yaptı; Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü.

Hem kamu hem de özel olmak üzere birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu. Ayrıca KOSGEB’in de içinde bulunduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere de danışmanlık hizmeti sağladı. Bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2000’li yılların başında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra, Beykent Üniversitesi’nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı da yaptı.

THY A.Ş.’de Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2012 yıl içerisinde THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım-onarım, tasarım ve imalat alanlarında 5 ayrı ortak girişim projesini hayata geçirdi.

Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda; Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk-İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Dr. Fuat OKTAY, 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürütmektedir.