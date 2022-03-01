AFAD: Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Koca: Can kaybı veya yaralanma yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından yaptığı paylaşımda depremde yaralı ve can kaybı olmadığını kaydetti.

Koca, "19.43’TE ANTALYA KEMER’DE meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.

Antalya Valiliği'nden açıklama

Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'de, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.