-AFAD: 461 kişi hayatını kaybetti ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde sabah saat 09.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 461, yaralananların sayısının ise bin 352 kişi olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira gönderildiği belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan yardım kampanyasında ilk gün itibarıyla 1 milyon 728 bin lira nakdi yardımın toplandığının ifade edildiği açıklamada, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeliyle ekipmanlarının 22 Türk Hava Yolları, 22 askeri ve 8 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 52 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup sevkiyat devam etmektedir. Karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynırın üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 755 arama-kurtarma, 860 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 595 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 140 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 17 bin 836 çadır, 60 prefabrike ev, 76 bin 560 battaniye, 1 bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir. Üç öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çadırı gönderilmiştir. -Uluslararası yardımlar için Erzurum ve Van lojistik merkez- Başkanlığın havayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için Erzurum'u lojistik merkez olarak belirlediği bildirilen açıklamada, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliğinin görevlendirildiği bildirildi. Karayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.'' Açıklamada, AFAD'dan gönderilen 20 kişilik teknik heyetin, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle ön hasar tespit çalışmalarına başladığı, arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği kaydedildi.