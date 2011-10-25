-AFAD: ''432 kişi hayatını kaybetti'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 25 Ekim saat 16.00 itibarıyla 432 kişi'nin hayatını kaybettiği ve bin 352 kişinin de yaralandığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira gönderildiği kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasına ilk gün itibari 1 milyon 100 bin lira nakdi yardım toplandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 17 Türk Hava Yolları, 21 askeri ve 3 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 41 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van'a intikal etmiştir. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirilmiştir. Arama-kurtarma faaliyetlerinden sonra, hasar tespitine hemen başlanacak olup, kısa sürede tamamlanacaktır. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkiyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 651 arama-kurtarma, 836 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 593 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 140 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 14 bin 387 çadır, 60 prefabrik ev, 49 bin 433 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir.'' Deprem bölgesinde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin de sürdüğü bildirildi. ''Bölgeye gönderilen arama-kurtarma, ilk yardım ve sağlık personeli ile ayni yardımların organizasyonunu yapmak üzere Başkanlığımızca; Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına birer koordinatör ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir'' ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının bölgede yürütülen çalışmaları koordine etmek amacıyla 5 mülki idare amirini Van Valiliği emrinde görevlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, 25 Ekim saat 16.00 itibarıyla 432 kişinin öldüğü, bin 352 kişinin de yaralandığı belirtildi.