-AFAD: 13 ölü, 30 yaralı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde biri Japon vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 30 kişiyi yaralı olarak kurtardığını bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, saat 07.15 itibariyle yaptığı açıklamada, Edremit ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Başkanlığın ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde 24 askeri, 13 THY, 1 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 38 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatının yapıldığı belirtildi. Bölgeye 30 uçakla 127'si sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 815 arama kurtarma personeli, 71 UMKE-sağlık ekibi, 14 arama köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 6 bin 457 çadır (1 bin 731'i yurt dışı), 2 bin 51 genel maksat çadırı, 200 çadır brandası, 98 kahvaltı seti, 45 bin 407 battaniye ve 600 yatak gönderildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulansın intikal ettirildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yapılan çalışmalar sonucu arama kurtarma ekiplerimizce enkazdan 30 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Biri Japon vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişi depremde hayatını kaybetmiştir. Depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''