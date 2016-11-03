Af Örgütü’nün Moskova bürosu mühürlendi

İnsan hakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Moskova şubesi çalışanları ofise geldiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Ofisin belediye tarafından mühürlendiğini gören çalışanların ofise girmesine izin verilmedi.

Örgüt çalışanlarından Alexander Artemyev, ofisin girişinin resmi bir mühürle kapatıldığını, kilitlerin değiştirildiğini, alarmın devre dışı bırakıldığını ve ofis elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kira borcu iddiası

Ofisi örgüte kiralayan Moskova Kamu İdaresi Taşınmazlar Birimi konuya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, Af Örgütü'nün kirayı düzenli ödemediğini öne sürdü. Taşınmaz sahibi olan birim, örgüte defalarca kira borcunu hatırlatan ihtarlar gönderdiklerini ancak bu yazılı uyarıların örgüt yetkilileri tarafından dikkate alınmadığını, kira sözleşmesine aykırı olan bu tavrın sonucu da örgütün ofisinin mühürlendiğini bildirdi.

Af Örgütü ise ‘'tuhaf'' olarak nitelendirdiği bu iddiaları geri çevirdi. Örgütün Avrupa ve Orta Asya direktörü John Dalhuisen, örgüte kesinlikle hiçbir ihtarın gönderilmediğini ve ellerinde Ekim ayı dahil kiranın düzenli olarak yatırıldığına dair kanıtların bulunduğunu belirtti.

Öte yandan örgüt, belediyenin ofis girişine bıraktığı yazılı açıklamanın fotoğrafını internet sayfasında yayınladı. Söz konusu açıklamada örgütün kullandığı ofisin Rusya Federasyonu'nun bir idari birimine ait olduğu ve bir belediye yetkilisinin refakati olmadan ofise girişin yasaklandığı belirtiliyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise örgütün yaşadığı ofis sorunundan haberdar olmadığını söyledi.

Af Örgütü: Siyasi baskı olabilir

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü John Dalhuisen ‘'hoş olmayan bir sürpriz'' olarak nitelendirdikleri olayın sivil toplumu baskı altına almak için atılmış bir adım olabileceğini vurguladı. Dalhuisen, ‘'Şu anda Rusya'da sivil toplumun durumu göz önüne alındığında makul bir çok olasılıktan bahsetmek mümkün, ancak henüz bir sonuca varmak için yine de çok erken'' ifadelerini kullandı.

Dalhuisen, durumu ivedilikle aydınlatmaya çalıştıklarını ve işlerini yapmalarına engel olan bu girişimin arkasında basit bir idari hata olduğunu umduklarını sözlerine ekledi.

1961 yılında Londra'da kurulan Af Örgütü başta Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırıları olmak üzere insan haklarını ihlal ettiğini öne sürdüğü birçok konuda Rusya'yı defalarca eleştirmişti. Örgüt, yabancı kaynaklardan aldığı mali destek nedeniyle Rusya'da ‘'yabancı ajan'' iddialarına da hedef olmuştu.

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Reuters, SÖ/BK