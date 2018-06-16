Af Örgütü'nden Suruç açıklaması

Uluslararası Af Örgütü’nden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili açıklama geldi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında çıkan ölümcül şiddet olaylarının ardından yetkililere çağrıda bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, şunları söyledi:

“Türkiyeli yetkililer konuyla ilgili derhal bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmalı. Gerginliğin bir an önce düşürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması adına gerekli tüm adımlar atılmalı. Bu tarz saldırılar kesinlikle cezasız kalmamalı.”