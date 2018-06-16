T24 LogoT24 Logo
Gündem

Af Örgütü'nden Suruç açıklaması

"Türkiyeli yetkililer konuyla ilgili derhal bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmalı"

16 Haziran 2018 22:09

Uluslararası Af Örgütü’nden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili açıklama geldi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında çıkan ölümcül şiddet olaylarının ardından yetkililere çağrıda bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, şunları söyledi:

“Türkiyeli yetkililer konuyla ilgili derhal bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmalı. Gerginliğin bir an önce düşürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması adına gerekli tüm adımlar atılmalı. Bu tarz saldırılar kesinlikle cezasız kalmamalı.”

ETİKETLER

af örgütüsuruçbağımsız soruşturmaandrew gardner
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24