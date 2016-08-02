Af Örgütü'nden sürpriz istifa



49 yaşındaki Selmin Çalışkan genel sekreterlik görevine 2013 yılının Mart ayında getirilmişti. Af Örgütü'nün Almanya temsilciliği, kurumun önde gelen şubeleri arasında sayılıyor. Selmin Çalışkan'ın görev süresi 2017 yılında doluyordu. Af Örgütü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıntı verilmedi. "Görevden ayrılmayı Çalışkan'ın talep ettiği, yeni mesleki hedefler arayışında olduğu" belirtildi.

Türkiye kökenli ailenin kızı

Selmin Çalışkan Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi'nin Genel Sekreterlik görevini 3,5 yıl boyunca yürüttü. Türkiye kökenli göçmen bir ailenin kızı olan Selmin Çalışkan'ın Af Örgütü'ndeki dönemine mülteci krizi ve Türkiye'deki gelişmeler damgasını vurdu. Selmin Çalışkan, özellikle kadın hakları alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. 2004 yılında verdiği bir mülakatta, "Benim hayalimdeki iş, kadınlar için siyasi düzeyde uluslararası lobi çalışması yapmak" demişti.

Gana kökenli Beeko atandı

Af Örgütü yönetimi Selmin Çalışkan'ın yerine kampanyalar ve iletişim sorumlusu Markus Beeko'yu getirdi. Beeko, 10 yılı aşkın bir süredir Af Örgütü'nün Almanya Şubesi'nde görev yapıyor. 49 yaşındaki Beeko daha önce Uluslararası Af Örgütü'nün Londra'daki genel merkezinde çalışmıştı. İşletme eğitimi alan Gana kökenli Beeko yeni görevine 1 Eylül'de başlayacak.

Nobel ödüllü örgüt

Uluslararası Af Örgütü'nden verilen bilgiye göre örgütün dünya çapındaki üye ve destekçi sayısı 7 milyonu aşıyor. Almanya'daki üyelerin toplamı 39 bini buluyor. 1961 yılında kurulan örgüt 1977 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.