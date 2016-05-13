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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü'nden Suriyeli muhaliflere suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli muhaliflerin Halep'te Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Maksud'da savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürüyor.

13 Mayıs 2016 12:11


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Suriyeli muhaliflerin Halep kentinde Kürt YPG güçlerine karşı mücadelede, camiler, pazar yeri, sokaklar gibi sivillerin bulunduğu yerleri hedef aldığını öne sürdü.

Örgütün verilerine göre, şubat ile nisan ayları arasında 30'u çocuk en az 83 sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti. Af Örgütü Uzmanı Magdelena Mughrabi, söz konusu saldırıların "büyük olasılıkla savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti. Uzman, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan sivil hedefleri askeri hedeflerden ayırma ilkesinin Halep'te hiçe sayıldığını belirtti.

Halep'te, Şeyh Maksud semti Kürtlerin kontrolü altında bulunuyor. Suriye'deki diğer muhalif gruplar bölgeye yönelik saldırılarını şubat ayından bu yana güçlendirdi. YPG güçleri IŞİD'e karşı mücadelede ABD ve Rusya tarafından doğal müttefik olarak görülüyor.

Çatışmalar yeniden başladı

Bu arada Halep'te ise geçen hafta sağlanan ateşkesin ardından çatışmaların yeniden başladığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Halep'in kuzeyinde rejim karşıtı güçlerle rejim birlikleri arasındaki çatışmalar yerel ateşkesin sona ermesiyle birlikte yeniden arttı. Geçen hafta sağlanan geçici ateşkesin süresi perşembe günü dolmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Suriye'de beş yıl önce başlayan iç savaşta yaklaşık 400 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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