Af Örgütü'nden Katar'a işçi hakları ihlalleri uyarısı



Uluslararası Af Örgütü, 2022 Dünya Kupası spor tesisleri inşaatlarındaki çalışma koşullarını belgelemek için toplam 234 işçi ve bahçıvanın bilgisine başvurdu. İşverenin sözleşme bitimi öncesinde Katar'dan gitmelerini önlemek için işçilerin pasaportlarına el koyduğu belirtildi. Maaşların 7 ayı bulan gecikmeyle ödendiği, gecikmeden şikayet edenlerin birikmiş alacaklar ödenmeden sınırdışı edilmekle tehdit edildiği kaydedildi.

'Köleliği andıran koşullar'

Uluslararası Af Örgütü Katar'daki spor tesisi inşaatlarındaki koşulları 2015 Mayıs'ında yayınladığı bir raporla gündeme getirmişti. Katar hükümetinin ilk rapordan bu yana göçmen işçilerin koşullarında çok az değişiklik yaptığı belirtildi. Göçmen işçilerin Katar'da bir dizi insan hakları ihlaline maruz kaldığını belirten Af Örgütü uzmanı Regina Spöttl, "Bazı vakalarda kölelikten söz edebiliriz" dedi.

Göçmen işçi sayısı 10 kat artacak

Uluslararası Af Örgütü Katar'ın 2022 Dünya Kupası için hazırladığı spor tesislerinde çalışan göçmen işçilerin sayısının önümüzdeki iki yıl içinde 10 katına çıkarak 36 bine tırmanmasını bekliyor. Göçmen işçilerin yüzde 90'ı Bangladeş, Hindistan ve Nepal gibi Güney Asya ülkelerinden geliyor.

FIFA'ya 'harekete geç' çağrısı

FIFA'nın Katar'daki çalışma koşullarından bilgi sahibi olduğu ancak buna karşı gereken adımları atmadığı belirtildi. FIFA'yı sömürüye karşı harekete geçmeye çağıran Af Örgütü temsilcileri, "Harekete geçmezse 2022 Dünya Kupası'nın on binlerce göçmen işçinin sırtından yapılmasından FIFA sorumludur" dedi.