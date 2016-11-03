Af Örgütü'nden İtalya'ya ağır suçlamalar

Uluslararası Af Örgütü, İtalyan makamlarını mültecileri kötü muamele etmek ve mültecilere yasalara aykırı davranmakla suçladı. Örgütün açıkladığı raporda İtalya'nın ülkeye yeni gelen mültecilerin kaydıyla ilgili Avrupa Birliği'nin kurallarını uygularken bu yola başvurduğu belirtildi.

Af Örgütü aynı zamanda İtalya'yı mültecileri kurallara aykırı olarak sınır dışı etmekle de suçladı.

Kötü muamelenin zaman zaman işkenceye kadar vardığı belirtelen raporda, mültecilere darp edildiği, elektroşok verildiği ve mültecilerin cinsel aşağılamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Raporda iddiaların belgelere dayandığı da vurgulandı.

Af Örgütü, 170 mülteci ile görüşerek hazırladığı raporda kayıt merkezlerinde parmak izinin alınmasına karşı çıkan mültecilerin toplandıkları kamplarda hücreye kapatıldıklarına da yer verildi. Mültecilerin parmak izi başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde iltica talebinde bulunmalarını önlemek amacıyla alınıyor.

AB zorluyor

Uluslararası Af Örgütü, bu uygulamaya mülteci sayısının azaltılmasını hedefleyen AB'nin Roma yönetimine baskı yapmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Örgütün İtalya yetkilisi Matteo de Bellis, "AB liderleri İtalya'yı yasaların dışına çıkmaya zorladıkları için travma geçiren mülteciler polisin hatalı davranışlarına ve münferit durumlarda da kötü muamelesine maruz kalıyor” dedi. De Bellis anlatılanların ayrıntılarını inceleme imkânlarının bulunmadığını, ancak polislin aşırı şiddet kullandığının söylenebileceğini belirtti.

İtalyan yetkililerince bu yıl Akdeniz'de 153 bin mültecinin kurtarılarak İtalya'ya getirildiği açıklandı. Birleşmiş Milletler bu yıl 3 700 mültecinin Akdeniz'de boğularak öldüğünü açıklamıştı.

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DW/dpa/AFP/AG/HS