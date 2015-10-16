Af Örgütü'nden İran ve Suudi Arabistan çağrısı



Uluslararası Af Örgütü, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in İran ve Suudi Arabistan ziyaretlerinde, insan hakları ihlalleri konusunda açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, dpa'ya verdiği demeçte, her iki ülkede de insan haklarının çok kötü durumda olduğunun altını çizerek Almanya Dışişleri Bakanı'nın siyasi tutukluların serbest bırakılması için çabalaması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Steinmeier'den sivil topluma ve muhalif seslere yönelik baskıyı ve her iki ülkedeki adalet sistemindeki eksikleri açıkça dillendirmesini bekliyoruz" dedi. Çalışkan, özellikle idamlardaki artışın kaygı verici olduğunu vurguladı.

Af Örgütü'ne göre İran, idamlar konusunda Çin'in ardında yer alıyor. Sadece bu yılın temmuz ayına kadar ülkede 694 kişi idam edildi. Geçen yılsa 743 kişi idam edilmişti. Suudi Arabistan'da Eylül sonuna kadar idam edilenlerin sayısı 134. Af Örgütü'ne göre 2014'de bu rakam 90'dı.

"Ülke içindeki baskı artıyor"

Af Örgütü Almanya Şubesi Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, BM'de veto hakkına sahip beş ülke ile Almanya'nın, İran'la nükleer müzakereler konusunda sağladığı uzlaşmanın, ekonomik ve siyasi ilişkileri sıkılaştıracağını hatırlatarak "İnsan haklarının hayata geçirilmesi konusunda daha güçlü bir biçimde bastırılması için yeni hareket alanları açıldı" dedi.

Çalışkan, İran'ın ülke içinde uyguladığı baskının her geçen gün daha da kötüye gittiğini, Suudi Arabistan'da da farklı bir tablo olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan'da insan haklarının içinde bulunduğu durumu 'felaket' diye nitelendiren Çalışkan, son iki yılda barışçıl faaliyetlerde bulunan aktivistlerle insan hakları savunucularının adil olmayan yargılama süreçlerinin ardından uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Çalışkan, 100 kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi vakasını örnek olarak verdi.

Steinmeier'in gezisi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier cumartesi ve pazar günü Tahran'da temaslarda bulunacak. İran'ı son olarak 2003 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı ziyaret etmişti. Steinmeier'in ziyaretinde özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda sağlanan uzlaşma ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması konularının ele alınması bekleniyor. Suriye konusu Steinmeier'in Suudi Arabistan temasları sırasında da gündemde olacak.