Af Örgütü'nden Esad rejimine suçlama



Uluslararası Af Örgütü açıkladığı raporda, Suriye'de "fırsatçı bir kara borsa kurulduğunu, burada kayıp yakınlarını arayan kişilerin insafsız bir şekilde istismar edildiğini" belirtti. Raporda, Suriye rejiminin bu durumdan fayda sağladığı öne sürülüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, Suriye'de 2011 yılının bahar aylarında iç savaşın başlamasından bu yana, 60 bin sivil kayıplara karıştı. Örgüt, yakınların kayıplar hakkında hiçbir şekilde bilgi alamadığına, bilgi almak için güvenlik birimlerine başvurduğunda ise tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Bu sistemin ülkede adeta bir kayıp kara borsası yarattığını belirten örgüt, kayıp kişilerin akıbeti hakkında bilgi alabilmek için ailelerin simsarlara on binlerce dolar para ödediğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, ailelerin çaresizlikten borçlandığı söyleyerek "Dağ gibi borçlar ve yakınlarını kaybetmenin büyük boşluğuyla başbaşa kaldıklarını" vurguladı.

Raporu kaleme alan uzman Nicolette Boehland, AFP ajansına açıklamasında, elde Suriye rejiminin kara borsada aracılık eden simsarlara ödenen paradan pay aldığını ortaya koyan yeterli kanıt bulunduğunu belirtti. Boehland, "Hükümet ve cezaevi görevlilerinin kayıplar için ödenen paradan faydalandığına eminiz. Yüzlerce tanık bunu doğruladı" dedi. Suriye hükümetinin bu durumdan habersiz olmasının imkânsız olduğunu belirten Boehland, hükümetin bunu sona erdirmek için bir şey yapmayarak durumu onayladığını vurguladı.

120 bin Suriyeli yerinden oldu

Öte yandan ABD yönetiminin verilerine göre, Suriye ordusunun operasyonlarına Rusya'nın hava saldırıları ile destek vermeye başlamasından bu yana en az 120 bin Suriyeli kaçmak zorunda kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Anne Patterson, Rusya'nın askeri müdahalesinin Suriye'de halihazırda kötü olan durumu 'tehlikeli biçimde kötüleştirdiğine' dikkat çekti. Eylül ayının başından bu yana Hama, Halep ve İdlib kentlerinden en az 120 bin kişinin kaçtığı sanılıyor.