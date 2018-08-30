Af Örgütü'nden Cumartesi Anneleri için çağrı: Türkçe, İngilizce veya kendi dilinizde...

Gözaltında kaybedilen evlatlarının hesabını sormak için her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda buluşan Cumartesi Anneleri’nin 700. haftaya giren eylemine polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Af Örgütü, herkesi kendi dilinde İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunmaya davet etti.

Geçen cumartesi oturma eyleminin gerçekleştiği eylemde 47 kişi gözaltına alındı. Hak savunucuları, son dönemin en sert saldırısıyla karşılaştıklarını belirtti. Yaşananların ardından Cumartesi Anneleri bir kez daha gündeme geldi.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı çağrıda şunları belirtti:

“Hemen şimdi Türkçe, İngilizce veya kendi dilinizde yazarak yetkililere çağrıda bulunun:

-T.C İçişleri Bakanlığına; gerçekleştirilmesi planlanan barışçıl protestoların hukuka aykırı herhangi bir sınırlandırma olmaksızın gerçekleştirilebilmesini ve protestoya katılanların ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma haklarını kullanabilmesini güvence altına almalıdır.

-T.C Adalet Bakanlığına; polis memurlarının 25 Ağustos’taki barışçıl protestoya katılan kişilere yönelik gerekli olmayan aşırı güç kullanımına başvurduğu ve bu kişilere kötü muamele uyguladığına ilişkin iddialara yönelik tarafsız, bağımsız ve etkin bir soruşturmayı derhal başlatmalı ve sorumluluk taşıdığı tespit edilen herkesi adil yargılamalarla adalet önüne çıkarılmalıdır.”