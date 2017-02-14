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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü'nden AB-Türkiye anlaşmasına eleştiri

Af Örgütü AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının benzerinin Libya, Sudan ve Nijer'le imzalanmamasını istedi.

14 Şubat 2017 12:57

Uluslararası Af Örgütü, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının sonuçlarının ürkütücü olduğunu belirterek Libya, Sudan ya da Nijer'le benzer anlaşmaların imzalanmaması konusunda uyardı. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Avrupalı politikacıların bu anlaşmanın kabul edilemeyecek ağır bedelleri nedeniyle acı çekenlere göz yumup, AB-Türkiye mülteci anlaşmasını başarı gibi gösterip övmesi dürüst değil" denildi.

Af Örgütü özellikle Yunan adalarında bulunan sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara atıfta bulundu. Af Örgütü Avrupa Direktörü Gauri van Gulik, "AB-Türkiye anlaşması tehlikeli, çaresiz ve sonu gelmeyecek bir çekişmenin içinde Yunan adalarına ulaşan binlerce insan için tam bir yıkım" dedi.

Af Örgütü temsilcisi Yunan adalarındaki sığınmacıların 'yasadışı bir biçimde rededdilmek suretiyle' Türkiye'ye gönderilmelerinin ise uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

AB geçen yıl Mart ayında Türkiye ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilebilmeleri konusunda uzlaşma sağlamıştı. Anlaşma uyarınca Yunan adalarındaki sığınmacılar iltica başvurularının incelenmesini ve sonuca bağlanmasını talep edebiliyor.

Ancak bu süreç tahmin edilenden çok daha uzun sürdüğü için Yunan adalarından Türkiye'ye neredeyse hiç sığınmacı gönderilmiş değil. Uluslararası Af Örgütü bu sığınmacıların Yunan adalarından Yunanistan'ın diğer bölgelerine ya da AB ülkelerine gidebilmelerine izin verilmesini talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeLibya SudanNijerAB-TürkiyeYunanAvrupa Direktörü GauriGulikMartAnlaşmaYunanistanDeutsche Welle Türkçe dpa/HT/HS

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