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Yaşam

Af Örgütü: Varlıklı ülkelerin Suriyeli mültecilere yardım konusundaki gönülsüzlüğü içler acısı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili rapor hazırladı

17 Kasım 2014 15:38

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili 20 Kasım'da açıklayacağı raporunda uluslararası toplumun, Suriye'den Türkiye'ye kaçan mültecilerle başa çıkma konusunda başarısız olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda, varlıklı ülkelerin mülteci krizi ya da çatışmadan kaçan üç milyondan fazla insanı yeniden yerleştirme sağlama ile ilgili daha büyük finansal sorumluluk alma konusunda gösterdiği içler acısı gönülsüzlüğüne de dikkat çekiyor.

 

'Hayatta kalma mücadelesi' 

 

"Türkiye'deki Suriye'den Gelen Mülteciler" adlı rapor son üç buçuk yılda ülkeye sığınan 1.6 milyon insanın karşı karşıya kaldığı insan hakları risklerini belgeliyor. Türkiye şu anda, Suriye dışında en geniş Suriye nüfusuna ev sahipliği yapan ülke.
 
Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporu Suriyeli mültecilerin Türkiye'de güvenliğe erişimi ve buradaki karşılama süreçlerine odaklanıyor. Rapor Türkiye'nin Suriye'den gelen mültecilerin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabalarını tanımakla beraber, aynı zamanda yasa dışı güç uygulamasını, Türkiye'nin sınır güvenlik güçlerinin geri-itmeleri ve Suriyeli mültecilerin ülke içinde yaşadığı fakirliği detaylandırıyor.

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