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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü: Türkiye sınırdışı uygulamasını durdurmalı

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, Türkiye-AB Zirvesi öncesinde AB'nin Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları ülkelerine göndermemesi için Türkiye'yi zorlaması gerektiğini söyledi.

06 Mart 2016 12:34


Örgütün Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, Berlin'de yaptığı açıklamada AB'nin, sığınmacıları Suriye ve Irak'a göndermemesi için Türkiye'yi zorlaması gerektiğini ifade etti. Çalışkan, "Türkiye insanları çatışma bölgelerine gönderirse hayatlarını tehlikeye atar ve uluslararası hukuku ihlal eder" dedi.

Af Örgütü sığınmacıların Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmelerini de eleştiriyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye iade sırasında adil bir uygulama yapılıp yapılmadığının iyi denetlenmesi gerektiğine işaret eden Selmin Çalışkan AB Komisyonu'nun Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke olarak tanımlama girişimini ise "saçma" diye nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü pazartesi günkü zirvede önceliğin sığınmacıların korunmasına verilmesini talep ediyor. Örgütten yapılan açıklamada şu anda Yunanistan ile Makedonya sınırında 10 bin kadar sığınmacının zor koşullarda beklediği, aralarında çok sayıda hamile kadın, yaşlı ve engellinin bulunduğu bildirildi. Sığınmacıların başlarını sokacak bir barınak bulamadıkları için soğuk havaya rağmen geceleri açık havada uyumak zorunda kaldıkları da gelen bilgiler arasında. Selmin Çalışkan AB'nin etkili çözüm üretmek için zaman kaybetmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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