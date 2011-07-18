Af Örgütü Tarlabaşı projesi için uyardı

T24- Kentsel dönüşüm projesi nedeniyle Tarlabaşı'nda yaşayan birçok ailenin zorla tahliye edildiğini ileri süren Uluslararası Af Örgütü, "Türkiye yetkilileri, İstanbul'un merkezinde yaşayan korunmasız bazı ailelerin şimdiden evsiz kalmasına yol açan acımasız zorla tahliyeleri durdurmalı" dedi.



Tarlabaşı Mahallesi'ndeki onlarca aile, kentsel dönüşüm projesinin sonucu olarak evlerinden tahliye edilmekle karşı karşıya kaldı. Beyoğlu Belediyesi ve kolluk kuvvetleri tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerine gözdağı verildiğini iddia eden aileler, tahliye tebliğlerini okumadan imzalamaya zorlandıklarını söylediler. Tahliye ile karşı karşıya olan pek çok kişiye yeterli mühletin verilmediğini savunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu insanlara danışılmamış, yasal hakları konusunda bilgilendirilmemiş veya uygun alternatif barınma imkanı ya da zararlarının tazmini teklif edilmemiştir. Söz konusu durum, bu insanların haklarının bir ihlalidir. Ayrıca taciz iddiaları ile ilgili olarak da kamu görevlileri hakkında bir soruşturma başlatılmalıdır" dedi.





'Tahliyeler durdurulmalı'







Gardner'ın açıklamasında, "Beyoğlu Belediyesi yetkilileri yürürlükteki zorla tahliyeleri derhal askıya almalı ve uluslararası insan hakları standartları uyarınca korumalar sağlanana kadar tahliyeleri durdurmalıdırlar" değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, Tarlabaşı'nda oturan sakinlerinin, Uluslararası Af Örgütü'ne, "yetkililer tarafından kendilerine önerilen tek alternatif barınma imk'nının, toplu taşıma ile 2 saatte ulaşılabilen, İstanbul'un dış mahallelerinde bulunduğunu' söylediği aktarıldı. Açıklamada, Tarlabaşı sakinlerinin çok düşük maaşlarla çalıştığı, kendilerine gösterilen konutların da çok pahalı buldukları belirtildi. Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile geçtiğimiz ay yaptığı bir görüşmeye de yer verildi. Açıklamada, Af Örgütü yetkililerinin Demircan'a Tarlabaşı'nda yapılan zorla tahliyeler konusundaki kaygılarını ve Belediye'nin Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerini hatırlattığı anımsatıldı. Andrew Gardner "Beyoğlu'ndaki yetkililer, trans kadınlar gibi risk altındaki grupların haklarına koruma sağlamak yerine yeterli barınma haklarını ihlal etmektedirler" dedi.