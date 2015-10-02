Af Örgütü: Taliban ağır suçlar işledi



Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), aşırı dinci Taliban’ın Afganistan’ın Kunduz kentini ele geçirmesi sırasında ağır suçlar işlediğini açıkladı.

Çok sayıda görgü tanığının ve insan hakları savunucusunun ifadesine dayanan bir rapor hazırlayan Af Örgütü, Taliban’ın Kunduz kentinde sivilleri öldürdüğünü, kadınlara toplu halde tecavüz edildiğini, insanları kaçırdığını ve ölüm mangaları oluşturarak çok kısa bir sürede kentte “terör yönetimi” kurduğunu bildirdi.

Kunduz'da Taliban'ın 'terör yönetimi'

Alman Ordusu’nun yıllarca Uluslararası Barış Misyonu çatısı altında görev yaptığı Kunduz kenti Taliban tarafından hafta başında ele geçirilmiş, Taliban böylece askerî güç gösterisinde bulunmuştu. Perşembe günü kent merkezine kadar girmeyi başaran Afgan Ordusu’nun aşırı İslamcı Taliban’ı kent çevresinden püskürttüğü bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Afganistan temsilcisi Horia Mosadık, “Elimize ulaşan vahşet bilgileri, Kunduz’un Taliban tarafından ele geçirilmesi sırasında terör idaresi oluşturulduğuna işaret ediyor” ifadesini kullandı. Afgan yetkili, sivillerin korunması için güvenlik birimlerinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

Toplu tecavüz ve cinayetler

Amnesty’nin verdiği bilgiye göre, Taliban militanları Kunduz’daki taramalar sırasında evlere küçük erkek çocuklarını göndererek kurbanlarını, özellikle de kadınları bulmaya çalıştı. Afgan polis ve ordu mensuplarının yakınlarının ve çocuklarının özellikle hedef alınarak öldürüldüğü, kadın yakınlara ise tecavüz edildiği öğrenildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün başkent Kabil'de açıkladığı raporda Taliban’ın ayrıca kentin cezaevlerindeki tutukluları salıverdiği ve Afgan hükümet kuvvetlerine karşı kullanmak üzere bunları silahlandırdığı yer alıyor. Bir ebenin yaptığı görev gerekçe gösterilerek bir grup erkek tarafından tecavüze uğradığı, daha sonra da bu ebenin bir kadın arkadaşı ile birlikte öldürüldüğü, akrabalarının verdiği ifadelerde belirtiliyor.

Afganlı bir vatandaş savunucusu, “Taliban Kunduz’da kontrolü ele geçirdiğinde kentte asayiş ve düzeni sağlayacaklarını, Şeriat kanunlarını yürürlüğe koyacaklarını vaat etmişlerdi, ama daha sonra yaptıkları şeyler tamamen bunun aksi oldu. Bizi bu durumdan kim kurtaracak bilmiyorum” şeklinde konuşuyor.

49 ölü 330 yaralı

2001 yılında ülke yönetiminden püskürtülen Taliban o zamandan bu yana ilk kez bir vilayet merkezine saldırarak kenti ele geçirdi. Hükümet kuvvetleri ile çatışmalar sırasında yerel makamların verdiği bilgiye göre toplam 49 kişi ölmüş, yaralanan 330 kişi de tedavi altına alınmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar yardım kuruluşu, hafta başından bu yana Kunduz’da 296 yaralıyı tedavi ettiğini, bunlar arasında 64 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

'Alman askerleri çatışmalara katılmadı'

Bölge halkı, Afgan Ordusu’nun kent merkezini yeniden kontrolü altına almasından sonra Taliban’ın büyük bir kısmının Kuzey Afganistan kentini terk ettiğini, ancak sokak çatışmalarının devam ettiğini ifade etti. Vilayet Valisi Hamdullah Danişi, Taliban’ın evlere saklanarak sivilleri kalkan olarak kullandıklarını anlattı.

Afgan ordusunun bölgede bulunan müttefik yabancı askeri güçlerin de yardımıyla kent merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi. Bu arada Kunduz’da daha önce görev yapmış olan Alman Ordusu’nun da Afgan kuvvetlerine danışmanlık yapmak üzere bölgeye gönderildiği Alman Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Alman askerlerinin çatışmalara katılmadığı açıklandı.