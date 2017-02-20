Af Örgütü Suriye'de bağımsız soruşturma istedi

Uluslararası Af Örgütü, Suriye cezaevlerindeki toplu idam ve işkence iddialarına dikkat çekerek ihlal iddialarının bağımsız uzmanlar tarafından araştırılmasını istedi. Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "Rusya dahil Suriye rejiminin müttefiklerinin, bu ihlalleri sonlandırmak ve tarafsız gözlemcilerin ülkeye girişini sağlamak amacıyla baskıyı artırması gerektiğini” kaydetti.

Shetty, uluslararası toplumun Suriye'deki askeri cezaevleriyle ilgili toplu idam ve işkence haberlerini görmezden gelmeye devam etmemeleri gerektiğini vurguladı. Af Örgütü Genel Sekreteri, konunun bu hafta Cenevre'de düzenlenecek Suriye barış görüşmelerinde gündeme alınmasını ve Birleşmiş Milletler'in de derhal bu suçları soruşturmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna atıfta bulunan Salil Shetty, "rapora yansıyan bazı şiddet eylemlerinin şimdiye kadar yaşadıkları en korkunç ve en vahşi insan hakları ihlalleri olduğunu" ifade etti. Shetty "burada şoke edici olanın ise böylesi ihlallerin en üst düzeyde, Suriye yönetimi tarafından izin verilmesi olduğunu” da sözlerine ekledi.

Uluslararası topluma çağrı yapan Af Örgütü Genel Sekreteri Shetty, Suriyeli mültecilerin de ayrımcılık, işkence ve yoksulluğa karşı korunması gerektiğini belirtti. Shetty, Suriye'deki insanların durumunu kalıcı olarak iyileştirebilmek için insan haklarını ihlal edici talimatlar veren ya da ihlal eden herkesin cezasız kalmayacağının net şekilde gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"13 bin mahkûm öldürüldü"

Uluslararası Af Örgütü kısa süre önce Suriye'de Esad rejiminin 13 bin mahkumu toplu idamlar yoluyla öldürdüğü suçlamasında bulunmuştu. Örgüt eski mahkumlar, eski gardiyanlar ve yargıçlarla yaptığı mülakatlar sonucu hazırladığı raporda, 2011-2015 yılları arasında mahkumların hukuki süreçler işletilmeden asıldığı, infaz edilenlerin çoğunun sivil olduğunu ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler de birkaç hafta önce bir açıklama yaparak Af Örgütü'nün raporunda yer verdiği bilgilere benzer bilgiler elde ettiklerini ve sonucun kendi raporlarıyla uyduğunu açıklamıştı.

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dpa/GA/HS