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Deutsche Welle

Af Örgütü: Sudan'da kimyasal silah kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü, Sudan hükümetinin kriz bölgesi Darfur'da sivillere kimyasal saldırı düzenlediğini tespit ettiklerini açıkladı.

29 Eylül 2016 14:34

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'ın Darfur bölgesiyle ilgili raporunu açıkladı. Raporda Sudan yönetimine suçlamalar yönelten Af Örgütü, bu yılın başından bu yana 30 vakada sivillere kimyasal saldırı saptandığı belirtildi. Raporda Darfur'un Cebel Marra bölgesinde bu yılın başından beri 200 ila 250 kişinin kimyasal saldırılarda öldüğü ifade edildi.

Af Örgütü, rapordaki verileri uydu görüntüleri ve görgü tanıkları ile yaptıkları görüşmelerden elde ettiklerine işaret etti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk olduğuna dikkat çeken Af Örgütü temsilcisi Tirana Hassan, elde ettikleri fotoğraf ve video görüntülerinde kimyasal saldırıdan sonra kan tüküren, nefes darlığı çeken çığlık atan çocukların yer aldığını anlattı. Kimyasal silah uzmanlarının da görüntüleri değerlendirdiğini belirten Hassan, uzmanların hardal gazı gibi yakıcı maddelerin kullandığını tahmin ettiğini dile getirdi.

Kimyasal silah kullanılmasının bir savaş suçu olduğunu söyleyen Hassan, Sudan hükümetinin kendi halkına karşı tekrarlanan bu muamelesinin artık görmezden gelinemeyeceğini de ifade etti.

Sudan'ın Cebel Marra bölgesinde 2016 yılının başında isyancı gruplara karşı büyük bir askeri operasyon başlatılmıştı. Cebel Marra'nın bulunduğu Darfur'da ise 13 yıldan beri iç savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bölgede çatışmalar yüzünden 80 binden fazla insan evsiz kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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