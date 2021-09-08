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Af Örgütü'nden İyi Partili Çıray'a yanıt: Sizin siyasetinizle uymuyor diye gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz

"Raporları kafadan atarak yazmıyoruz"

08 Eylül 2021 17:54

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Lobi ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener ve Af Örgütü İletişim Direktörü Tarık Beyhan, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Suriyeli sığınmacılar hakkındaki raporu eleştirmesine yanıt verdi.

Af ÖrgütüUluslararası Af ÖrgütüTarık BeyhanRuhat Sena AkşenerAytun Çırayİyi Parti
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