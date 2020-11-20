Af Örgütü'nden 'Haklar İçin Yaz' kampanası: Bu benzersiz dönem adaletsizliklere son veren bir kırılmaya yol açsın

Uluslararası Af Örgütü, bugün dünyanın en büyük insan hakları kampanyası olan Haklar İçin Yaz kampanyasının yeni dönemini başlatıyor. Haklar İçin Yaz, devletleri, dünyanın dört bir yanında gözaltına alınan veya zulme uğrayan kişilere yönelik adaletsizlikleri onarmaya ve COVID-19 sonrasında daha adil bir dünya kurulmasına öncülük etmeye çağırıyor.

Her yıl Aralık ayında, tüm dünyada insanlar, dünyanın en büyük insan hakları etkinliği haline gelen Haklar İçin Yaz kampanyasına katılarak, insan hakları saldırıya uğrayan kişiler için milyonlarca mektup, kart ve e-posta yazıyor; sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Haklar İçin Yaz 2020 kapsamında Burundi, Cezayir, G. Afrika, Kolombiya, Malta, Myanmar, Pakistan, Suudi Arabistan, Şili ve Türkiye'den kişileri ve insan hakları savunucularını içeren 10 vaka seçildi. Yargılanan ODTÜ Onur Yürüyüşü savunucuları Türkiye'den Haklar İçin Yaz kampanyasına giren 10 vakadan biri oldu.

"Bu benzersiz dönem adaletsizliklere son veren bir kırılmaya yol açsın"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreter Vekili Julie Verhaar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "COVID-19 pandemisi yıkıcı olmakla beraber insanların içindeki cevheri de ortaya çıkardı. İnsanlar kendi toplumlarında bir araya gelerek, en çok ihtiyaç duyan kişilere destek oldu ve böyle sayısız şefkat ve dayanışma eylemine tanık olduk. Buna karşılık maalesef birçok hükümet tam tersi yönde hareket ederek insan haklarını savunan kişileri gözaltına aldı ve onlara zulmetti" dedi. Verhaar, sözlerini şöyle sürdürdü: