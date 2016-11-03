Af Örgütü: Musul'da milisler IŞİD şüphelilerine işkence yapıyor

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Musul operasyonuna katılan bazı milisleri, kentin yakınındaki köylerde yaşayan erkeklere karşı intikam saldırıları düzenlemekle suçladı.

İnsan hakları kuruluşu, IŞİD'le bağlantılı olduğundan şüphelenilenlerin halk arasında aşağılandığını, işkence gördüğünü ve dövüldüğünü bildirdi.

Irak ordusu, Musul'u IŞİD'den geri almak için Peşmergeler, Şii milisler ve Sünni Arap aşiretleriyle beraber ve uluslararası koalisyonun karadan ve havadan desteğini alarak operasyon düzenliyor.

Uluslararası Af Örgütü ise Sünni aşiretlerin özellikle de Sabawi Aşiret Seferberliği adlı grubun, IŞİD'den alınan köylerde son bir kaç haftadır intikam saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Af Örgütü'nün görüştüğü tanıkların ifadelerine göre IŞİD sempatizanı olduğundan şüphelenilenler, tavuk kafeslerine kapatılıp bir kavşağın ortasında sergileniyor.

Daha sonra bir savaşçının "Sen nesin? Bir hayvan olduğunu söyle. Eşek olduğunu söyle" diyerek sırayla kafesten salıverdiği belirtiliyor.

Tanıklara göre herhangi bir komutanları olmayan savaşçılar da onlarca kişiyi tutukladı, bir kişiyi kablolarla dövdü, şüphelileri arabaların kaputuna bağlayıp köylerde dolaştırdı, insanları terk edilmiş evlere kapattı ve işkence izleri bulunan şüphelileri Irak ordusuna teslim etti.

Af Örgütü'nden Lynn Maalouf, "Sadece yasal hakkı olanlar şüphelileri gözaltına alıp, sorgulamalı. Saldırganların suç işleyip, cezasız kalacaklarını hissettiği tehlikeli bir cezasızlık kültürü var. Yetkililer, Musul saldırısında böyle suçların tekrarlanmasını önlemek için aşiret savaşçılarını sorumlu tutup, adaletin önüne getirmeli" dedi.

Irak ordusu, Kukjali bölgesinde kalan son IŞİD militanlarını temizleyerek, son dönemde ele geçirdiği bölgeleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Irak ordusunun baskınlar, gizli tüneller ve bubi tuzakları endişesiyle temkinli ilerledi bildiriliyor.

Orduya bağlı seçkin birlikler Kukjali bölgesini alıp, daha çok sayıda yerleşimin bulunduğu Karama bölgesine ulaşmıştı.

Bu birliklerle bulunan BBC muhabiri Ian Pannell, bölgede kalan militanların öldürüldüğünü, diğerlerininse kentin iç bölgelerine kaçtığını bildirdi.

Musul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin sivil yaşıyor. Norveç Mülteci Konseyi adlı yardım kuruluşu kentteki sivillerin yaşamının "büyük bir tehlike altında olduğunu" bildirdi.