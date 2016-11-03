T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Af Örgütü: Musul'da milisler IŞİD şüphelilerine işkence yapıyor

Uluslararası Af Örgütü, Musul operasyonuna katılan bazı milisleri, kentin yakınındaki köylerde yaşayan erkeklere karşı intikam saldırıları düzenlemekle suçladı. Örgüte göre bu kişiler aşağılanıyor, işkenceye maruz kalıyor ve dövülüyor.

03 Kasım 2016 16:01

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Musul operasyonuna katılan bazı milisleri, kentin yakınındaki köylerde yaşayan erkeklere karşı intikam saldırıları düzenlemekle suçladı.

İnsan hakları kuruluşu, IŞİD'le bağlantılı olduğundan şüphelenilenlerin halk arasında aşağılandığını, işkence gördüğünü ve dövüldüğünü bildirdi.

Irak ordusu, Musul'u IŞİD'den geri almak için Peşmergeler, Şii milisler ve Sünni Arap aşiretleriyle beraber ve uluslararası koalisyonun karadan ve havadan desteğini alarak operasyon düzenliyor.

Uluslararası Af Örgütü ise Sünni aşiretlerin özellikle de Sabawi Aşiret Seferberliği adlı grubun, IŞİD'den alınan köylerde son bir kaç haftadır intikam saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Af Örgütü'nün görüştüğü tanıkların ifadelerine göre IŞİD sempatizanı olduğundan şüphelenilenler, tavuk kafeslerine kapatılıp bir kavşağın ortasında sergileniyor.

Daha sonra bir savaşçının "Sen nesin? Bir hayvan olduğunu söyle. Eşek olduğunu söyle" diyerek sırayla kafesten salıverdiği belirtiliyor.

Tanıklara göre herhangi bir komutanları olmayan savaşçılar da onlarca kişiyi tutukladı, bir kişiyi kablolarla dövdü, şüphelileri arabaların kaputuna bağlayıp köylerde dolaştırdı, insanları terk edilmiş evlere kapattı ve işkence izleri bulunan şüphelileri Irak ordusuna teslim etti.

Af Örgütü'nden Lynn Maalouf, "Sadece yasal hakkı olanlar şüphelileri gözaltına alıp, sorgulamalı. Saldırganların suç işleyip, cezasız kalacaklarını hissettiği tehlikeli bir cezasızlık kültürü var. Yetkililer, Musul saldırısında böyle suçların tekrarlanmasını önlemek için aşiret savaşçılarını sorumlu tutup, adaletin önüne getirmeli" dedi.

Irak ordusu, Kukjali bölgesinde kalan son IŞİD militanlarını temizleyerek, son dönemde ele geçirdiği bölgeleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Irak ordusunun baskınlar, gizli tüneller ve bubi tuzakları endişesiyle temkinli ilerledi bildiriliyor.

Orduya bağlı seçkin birlikler Kukjali bölgesini alıp, daha çok sayıda yerleşimin bulunduğu Karama bölgesine ulaşmıştı.

Bu birliklerle bulunan BBC muhabiri Ian Pannell, bölgede kalan militanların öldürüldüğünü, diğerlerininse kentin iç bölgelerine kaçtığını bildirdi.

Musul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin sivil yaşıyor. Norveç Mülteci Konseyi adlı yardım kuruluşu kentteki sivillerin yaşamının "büyük bir tehlike altında olduğunu" bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uluslararası AfMusulAmnesty InternationalAfIŞİDMusul IŞİDPeşmergelerSünni ArapSünniSabawi Aşiret SeferberliğiBirEşekIrakLynn MaaloufSaldırganlarınYetkililer MusulKukjaliKaramaBBCIan PannellNorveç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24