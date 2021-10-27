Af Örgütü: Madagaskar'da 1 milyon insan açlıktan ölümle karşı karşıya

Uluslararası Af Örgütü, Madagaskar'daki kıtlık nedeniyle 1 milyon kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, çok ciddi devam eden kuraklıkla mücadele ediyor. Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkede halk çekirge ve kil yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor.

Örgüt, Madagaskar'da iklim değişikliği kaynaklı ortaya çıkan kuraklık ve etkilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporun çevirim içi düzenlenen basın tanıtımında konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ülkedeki durumun giderek kötüleştiğinin altını çizerek uluslararası toplumdan yardım istedi.

"Madagaskar, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri"

Callamard, "Madagaskar, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Bu durum, 1 milyon kişinin korkunç bir kuraklıkla karşı karşıya kalması, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişim gibi haklarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu insanlar açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla ilgili tahminler, kuraklığın daha da kötüleşeceği ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi şekilde etkileyeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma, Madagaskar'a acilen yardım etmesi çağrısında bulunan Callamard, dünya liderlerinin de iklim kriziyle ilgili bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Callamard, "İklim değişikliğinde en çok payı olan ülkeler aynı zamanda Madagaskar'a kuraklıkla mücadelede yardım etmek için en çok kaynağa sahip ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, iklim değişikliğine neden olan faktörlerde hiç pay sahibi olmasa da "iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke" oldu.

Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkede, Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, 1 milyon 140 bin kişi karnını doyuracak gıda bulamıyor.

Kuraklık en çok ülkenin güneyini etkilerken, halk yeterli gıdaya ulaşamadığı için kaktüs meyvesi, beyaz kil ve çekirgelerle besleniyor.

Halkın, kuraklığın neden olduğu kıtlık yüzünden ayakkabı derisi bile yemek zorunda kaldığı basına yansımıştı.

Dünyadaki toplam karbon emisyonunun yüzde 41,5'ine Çin, AB ve ABD sebep oluyor

İklim değişikliğini tetikleyen ana unsurlardan karbon emisyonunda gelişmiş ülkeler başı çekiyor.