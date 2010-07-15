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Dünya

Af Örgütü: Kuzey Kore sağlık krizi yaşıyor

Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore devletinin halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını açıkladı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası Af Örgütü Kuzey Kore devletinin halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını açıkladı.


İnsan hakları kuruluşu tarafından hazırlanan raporda birçok hastanede gerekli ilaçların çoğunun bulunmadığı ve ciddi ameliyatların dahi anestezi olmadan gerçekleştirildiği belirtilidi.


Af Örgütü raporunun yazarlarından Norm Kang Muico birçok doktorun devletten maaş alamadıkları için hastalardan ücretler talep ettiğini söyledi.


Af Örgütü çalışanı, Kuzey Kore'de sağlık hizmetlerinin komünizmin ilkeleri dolayısıyla ücretsiz olduğunu, ancak bunun uygulamada böyle olmadığını da belirtti.


Son yıllarda bir gıda krizinin de yaşandığı ülkede yeterli beslenememenin yaygın olduğu da belirtiliyor.


Nükleer füze deneylerinden dolayı Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler kararıyla ambargo uygulanıyor.


Af Örgütü'nün raporu Kuzey Kore'nin ülke dışındaki vatandaşları ve sağlık çalışanlarıyla yapılan mülakatlara dayanıyor.


Raporda görüşlerine yer verilen kişilerden Kuzey Kore'yi 2008 yılında terkeden biri, "Eğer paranız yoksa ölürsünüz" diyor.


56 yaşında bir kadın ise anastezi yapılmadan ameliyata alındığını söylüyor.


Aynı kadın, hareket etmemesi için kendisini bağladıklarını bir saat 10 dakika süren ameliyat sırasında duyduğu acıdan öleceğini zannettiğini de belirtiyor.

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