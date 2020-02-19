Af Örgütü: Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı, yargı eliyle yapılan kasti ve planlı bir zulmü andırıyor

Gezi Parkı Davası’nın dün görülen duruşmasında beraat eden ve tahliyesi beklenen Osman Kavala hakkında birkaç saat içinde yeni suçlamalarla gözaltı kararı verildi. Gezi Parkı duruşmasını uluslararası delegasyonuyla izleyen Uluslararası Af Örgütü, bu kararın acilen bozulması ve Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu karar, yargı eliyle yapılan kasti ve planlı bir zulmü andırıyor. Osman Kavala’nın yaklaşık iki buçuk yıl cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilmesine karar verilmişken özgürlüğe açılan kapının tekrar kapatılması kendisine, ailesine ve Türkiye’de adaleti savunan herkese yönelik yıkıcı bir darbedir” dedi.

“Kötücül bir tutukluluk sürecinin bu son perdesi, Osman Kavala’nın ve ona kavuşmayı bekleyen ailesinin umutlarını darmadağın etti” diyen Buyum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Osman Kavala hakkında verilen bu art niyetli ve şoke edici gözaltı kararı yalnızca onun için verdiğimiz mücadeleye devam etme kararlılığımızı artıracak. Türkiye’nin muhalif seslere yönelik amansız baskılarına son vermesinin zamanı geldi. Osman Kavala derhal tahliye edilmeli ve kendisine karşı yürütülen cadı avı sonlandırılmalıdır.”