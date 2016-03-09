Af Örgütü: Kadınlar için güvenli yollar oluşturulsun



Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya temsilcisi Selmin Çalışkan, Alman hükümetinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kadınlar için güvenli kaçış yolları oluşturmasını istedi.

Kaçış yolculuklarında kadınların ve kız çocuklarının tecavüze uğrama riskinin yüksek olduğunu ifade eden Çalışkan, kadınların cinsel eylemlere zorlanması ve buna yanaşmamaları halinde de kaçışlarının engellenmesinin seyrek rastlanan vakalar olmadığını ifade etti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Salı akşamı bir etkinliğe katılan Çalışkan, faillerin de genellikle insan kaçakçıları, güvenlik personeli, polis ya da diğer sığınmacı erkekler olduğunu söyledi. Nijerya ve Libya'da sığınmacı kadınların alıkonulduklarını ve toplu tecavüze uğradıklarını anlattıklarını aktaran Çalışkan Türkiye, Yunanistan ve Balkan ülkelerinin de kadın ve çocuklar için tehlikeli olduğunu ifade etti.

Almanya'da da kadınlar ve erkekler için ayrı mülteci barınma tesisleri oluşturulmasını isteyen Çalışkan, sıhhi bölümlerin de cinsiyetlere göre ayrılmasının gerekli olduğunu vurguladı.