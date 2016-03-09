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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü: Kadınlar için güvenli yollar oluşturulsun

Uluslararası Af Örgütü, Alman hükümetine sığınmacı kadınların kaçış yollarında korunmasını ve güvenli yollar oluşturulmasını istedi.

09 Mart 2016 15:08


Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya temsilcisi Selmin Çalışkan, Alman hükümetinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kadınlar için güvenli kaçış yolları oluşturmasını istedi.

Kaçış yolculuklarında kadınların ve kız çocuklarının tecavüze uğrama riskinin yüksek olduğunu ifade eden Çalışkan, kadınların cinsel eylemlere zorlanması ve buna yanaşmamaları halinde de kaçışlarının engellenmesinin seyrek rastlanan vakalar olmadığını ifade etti.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Salı akşamı bir etkinliğe katılan Çalışkan, faillerin de genellikle insan kaçakçıları, güvenlik personeli, polis ya da diğer sığınmacı erkekler olduğunu söyledi. Nijerya ve Libya'da sığınmacı kadınların alıkonulduklarını ve toplu tecavüze uğradıklarını anlattıklarını aktaran Çalışkan Türkiye, Yunanistan ve Balkan ülkelerinin de kadın ve çocuklar için tehlikeli olduğunu ifade etti.

Almanya'da da kadınlar ve erkekler için ayrı mülteci barınma tesisleri oluşturulmasını isteyen Çalışkan, sıhhi bölümlerin de cinsiyetlere göre ayrılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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